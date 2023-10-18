Украинцам станет проще продавать handmade-изделия по всему миру

Предприниматели смогут предлагать и продавать товары более чем 90 миллионам покупателей по всему миру.

Фото: 1.zt.ua

В Украине запустили платежный интерфейс, объединяющий более 90 млн покупателей со всего мира и специализирующийся на продаже handmade-изделий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр рассказал, что ранее украинцы не могли самостоятельно открывать собственные онлайн-магазины на платформе, которая объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции, поскольку на территории Украины не работал платежный интерфейс. маркетплейс.

«Украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии. Продавцы получат доступ к системе защиты и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина», – отметил Федоров.

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