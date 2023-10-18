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США передали Украине около 20 ракет ATACMS, — СМИ

13:36, 18 октября 2023
Доставка ATACMS производилась в тайне из-за опасений, что она может быть атакована россией при ввозе в страну, пишет NYT.
США передали Украине около 20 ракет ATACMS, — СМИ
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Украина получила около 20 дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов, сообщает The New York Times.

"После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что оно может быть атаковано россией во время ввоза в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. Два западных чиновника заявили, что США отправили около 20 ракет в Украину", – говорится в сообщении.

Ракеты ATACMS, предоставленные украинцам, по словам официальных лиц, являются кассетным боеприпасом, разбрасывающим 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории.

"Пока непонятно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя; другое оружие, предоставленное Западом, в том числе танки, обеспечило лишь незначительное преимущество в затянувшейся на долгие месяцы войне. А версия ракеты, присланная Соединенными Штатами, последняя большая система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия.

В то же время, официальные лица заявили, что ее достаточно, чтобы достичь почти всех основных баз, которые россия использовала для воздушной поддержки и поставок своих войск в Украину", - пишет издание.

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