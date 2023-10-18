Дело Майдана: суд вынес приговор пятерым «беркутовцам»

Судили подозреваемых «беркутовцев» по делу о расстрелах на Майдане к пожизненному, 15 и 5 годам заключения, одного оправдали.

Источник фото: ZN.UA

Святошинский районный суд Киева огласил решение по делу в отношении бывших сотрудников «Беркута», обвиняемых в убийстве и ранении участников Майдана на улице Институтской в феврале 2014 года. В деле рассматривались убийства 48 человек и ранения 79 человек. Об этом сообщает ZN.UA.

Появились в суде только два обвиняемых - Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Трое других - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Вячеслав Аброськин, находятся в розыске после обмена в декабре 2019 года.

Прокурор Офиса генеральной прокуратуры в суде запросил пожизненного заключения для всех пятерых обвиняемых. Однако суд вынес следующие приговоры:

Олег Янишевский - пожизненное заключение;

Сергей Зинченко - 15 лет лишения свободы;

Вячеслав Аброськин - 15 лет;

Сергей Тамтура - оправдан;

Александр Маринченко - 5 лет (он уже отбыл часть наказания в СИЗО).

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