Справа Майдану: суд виніс вирок п’ятьом «беркутівцям»

Судили підозрюваних «беркутівців» у справі про розстріли на Майдані до довічного, 15 та 5 років ув’язнення, одного виправдали.

Джерело фото: ZN.UA

Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі щодо колишніх співробітників «Беркута», обвинувачених у вбивстві та пораненні учасників Майдану на вулиці Інститутській у лютому 2014 року. У справі розглядались вбивства 48 осіб та поранення 79 осіб. Про це повідомляє ZN.UA.

З'явилися у суді тільки два обвинувачених – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Троє інших – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В’ячеслав Аброськін, перебувають у розшуку після обміну в грудні 2019 року.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури у суді запросив довічного ув'язнення для всіх п'ятьох обвинувачених. Проте суд виніс наступні вироки:

Олег Янішевський - довічне ув'язнення;

Сергій Зінченко - 15 років позбавлення волі;

В’ячеслав Аброськін - 15 років;

Сергій Тамтура - виправданий;

Олександр Маринченко - 5 років (він вже відбув частину покарання в СІЗО).

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