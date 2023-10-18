Xiaomi анонсувала нову операційну систему HyperOS, яка замінить MIUI після 13 років на ринку: як виглядає інтерфейс

HyperOS буде завантажена на смартфонах серії Xiaomi 14, які дебютують наприкінці жовтня.

Компанія Xiaomi анонсувала нову операційну систему під назвою HyperOS.

Нову «операційку» анонсував глава та засновник Xiaomi Лей Цзюнь. На своїй сторінці у Weibo він також опублікував фотографію, на якій тримає Xiaomi 14 із встановленою ОС.

HyperO дебютує на пристроях серії Xiaomi 14 та буде доступна по всьому світу. Вона поступово замінить попередню інтерфейсну оболонку MIUI, яка використовувалася останні 13 років.

HyperOS призначена для широкого асортименту продукції Xiaomi та не обмежується смартфонами, повідомляє Android Authority.

За інформацією компанії, нове програмне забезпечення об’єднає всю екосистему продуктів у 200 категоріях, включаючи пристрої для розумного дому, електромобілі тощо.

«HyperOS базується на інтеграції Android та власної системи Vela з повністю переробленою базовою архітектурою, оптимізованою для інтернету речей з десятками мільярдів пристроїв та десятками мільярдів підключень у майбутньому», — пояснив гендиректор Xiaomi.

Хоча компанія заявила, що HyperOS спочатку буде попередньо завантажена на смартфонах серії Xiaomi 14, вона не дала жодних подробиць про те, як виглядатиме та як працюватиме нова операційна система. Офіційне представлення Xiaomi 14 очікується 27 жовтня.

У мережі вже з'явилися перші скріншоти інтерфейсу. Зовні HyperOS дуже схожа на звичну MIUI.

Розробники Xiaomi все ж таки переробили низку компонентів: оновили анімацію запуску центру управління, спростили доступ до ярликів швидких налаштувань і переглянули інтерфейс стандартного застосування камери для зручнішого керування однією рукою.

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