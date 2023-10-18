Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

Верховна Рада ухвалила постанову про пропозицію зменшити видатки на правосуддя і збільшити на ВРП і ВККС

Парламент ухвалив постанову з пропозиціями зменшити видатки місцевим та апеляційним судами і збільшити на Вищу раду правосуддя та ВККС.

Суд вправі роздруковувати електронні документи лише за потреби або повністю вести справу у електронній формі, - рішення ВРП

Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

  1. Суспільство
  2. / У світі

Xiaomi анонсувала нову операційну систему HyperOS, яка замінить MIUI після 13 років на ринку: як виглядає інтерфейс

11:39, 18 жовтня 2023
HyperOS буде завантажена на смартфонах серії Xiaomi 14, які дебютують наприкінці жовтня.
Xiaomi анонсувала нову операційну систему HyperOS, яка замінить MIUI після 13 років на ринку: як виглядає інтерфейс
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Компанія Xiaomi анонсувала нову операційну систему під назвою HyperOS.

Нову «операційку» анонсував глава та засновник Xiaomi Лей Цзюнь. На своїй сторінці у Weibo він також опублікував фотографію, на якій тримає Xiaomi 14 із встановленою ОС.

HyperO дебютує на пристроях серії Xiaomi 14 та буде доступна по всьому світу. Вона поступово замінить попередню інтерфейсну оболонку MIUI, яка використовувалася останні 13 років.

HyperOS призначена для широкого асортименту продукції Xiaomi та не обмежується смартфонами, повідомляє Android Authority.

За інформацією компанії, нове програмне забезпечення об’єднає всю екосистему продуктів у 200 категоріях, включаючи пристрої для розумного дому, електромобілі тощо.

«HyperOS базується на інтеграції Android та власної системи Vela з повністю переробленою базовою архітектурою, оптимізованою для інтернету речей з десятками мільярдів пристроїв та десятками мільярдів підключень у майбутньому», — пояснив гендиректор Xiaomi.

Хоча компанія заявила, що HyperOS спочатку буде попередньо завантажена на смартфонах серії Xiaomi 14, вона не дала жодних подробиць про те, як виглядатиме та як працюватиме нова операційна система. Офіційне представлення Xiaomi 14 очікується 27 жовтня.

У мережі вже з'явилися перші скріншоти інтерфейсу. Зовні HyperOS дуже схожа на звичну MIUI.

Розробники Xiaomi все ж таки переробили низку компонентів: оновили анімацію запуску центру управління, спростили доступ до ярликів швидких налаштувань і переглянули інтерфейс стандартного застосування камери для зручнішого керування однією рукою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду