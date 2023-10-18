Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список вакансій в Секретаріаті Комісії, які планується заповнити вже найближчим часом.

Всього Комісія оголосила про наявність 7 вакансій державної служби:

начальник відділу ведення суддівського досьє департаменту суддівської кар’єри. Посадовий оклад - 23 тис. 773, 50 гривні + надбавки, доплати та премії. Необхідно мати досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

начальник відділу з питань проведення перевірок департаменту суддівської кар’єри. Посадовий оклад – 23 тис. 773, 50 грн. + надбавки, доплати та премії. Необхідно мати досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

провідний спеціаліст відділу статистично-аналітичної роботи департаменту суддівської кар’єри. Посадовий оклад – 14 тис 566, 50 грн. + надбавки, доплати та премії.

головний спеціаліст відділу правової та нормотворчої роботи юридичного управління. Посадовий оклад – 18 тис. 265, 50 грн. + надбавки, доплати та премії.

головний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління. Посадовий оклад – 18 тис. 265, 50 грн. + надбавки, доплати та премії.

головний спеціаліст відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій. Посадовий оклад – 18 тис. 265, 50 грн. + надбавки, доплати та премії.

головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва. Посадовий оклад – 18 тис. 265, 50 грн. Вища освіта у галузі знань «Право» за спеціальністю «Міжнародне право» або у галузі знань «Міжнародні відносини» ступеня не нижче бакалавра. Вільне володіння англійською мовою.

Строк подання документів – до 27 жовтня 2023 року.

З повним описом вакансій та посадовими обов’язками можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

Автор: Вячеслав Хрипун

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