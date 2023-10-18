Суд вправі роздруковувати електронні документи лише за потреби або повністю вести справу у електронній формі, - рішення ВРП

Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі.

Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі. Про це повідомляє ВРП. Тобто, суд вправі роздруковувати електронні документи лише за потреби або повністю вести справу у електронній формі. Відповідні зміни внесені Вищою радою правосуддя до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС 12 жовтня у зв’язку з введенням з 18 жовтня обов’язкової реєстрації Електронних кабінетів відповідно до закону №3200-IX.

Нагадаємо, що зараз ЄСІТС повністю не функціонує – функціонують лише окремі модулі, зокрема, Електронний суд, Електронний кабінет тощо. А модуль ведення електронної справи, коли судова справа зберігалась би у «хмарі», так і не було запроваджено в свій час. Що не заважає, на думку ВРП, суду зберігати справу в електронній формі. Тому Положення про ЄСІТС містить певні «Перехідні положення».

Так, змінами до цих перехідних положень встановлено, що до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи можуть розглядатися (формуватися та зберігатися) в паперовій, електронній чи змішаній формі залежно від наявних у суді можливостей.

Електронні документи та електронні копії паперових документів вносяться до АСДС та зберігаються в централізованому файловому сховищі.

Документи, що надійшли до суду в електронній формі, за потреби можуть роздруковуватися та приєднуватися до матеріалів справи у паперовій формі.

У разі надходження заяви учасника справи про ознайомлення з матеріалами справи чи окремими документами в електронному вигляді через систему Електронний суд, суд, який отримав таку заяву, забезпечує сканування відповідних матеріалів справи у паперовій формі, що перебуває в такому суді, та долучення їх до матеріалів електронної судової справи.

У разі відсутності відповідного клопотання учасника справи суд забезпечує сканування матеріалів справи в паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи з урахуванням наявних у суді можливостей та в разі передання справи до суду іншої інстанції.

Також окремо регулюється питання для тих осіб, які поки не зобов’язані реєструватися у ЄСІТС. Це, наприклад, ФОПи, фізичні особи, юридичні особи приватного права для справ цивільної та адміністративної юрисдикції (останні зобов’язані мати електронний кабінет лише з 20 лютого 2024 року). Нагадаємо, що для участі у справах господарської юрисдикції юридичні особи вже зараз повинні бути зареєстровані в Електронному суді.

Отже, змінами встановлено, що якщо такі особи не мають зареєстровані Електронні кабінети в ЄСІТС, то вони можуть подавати до суду документи в електронній формі з використанням адреси електронної пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

І суд надсилає таким особам документи у справах на адресу електронної пошти, з якої до суду надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

Детальніше із змінами до Положення про ЄСІТС можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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