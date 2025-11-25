  1. В Україні

АМКУ оштрафував три охоронні компанії за змову під час тендеру «Київпастрансу»

17:29, 25 листопада 2025
На три компанії накладено штрафи за змову під час торгів на закупівлю охоронних послуг.
АМКУ оштрафував три охоронні компанії за змову під час тендеру «Київпастрансу»
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Охоронна компанія «Федерація безпеки», ТОВ «Мегазахист Плюс» та ДП «Барссервіс» за узгоджені дії під час участі у тендері на охоронні послуги для КП «Київпастранс». Про це повідомляє АМКУ.

Йдеться про закупівлю 2024 року на суму 26 млн грн щодо охорони об’єктів Борщагівської лінії швидкісного трамвая та баз відпочинку підприємства.

У рішенні від 20 листопада 2025 року АМКУ встановив, що компанії погоджували між собою поведінку, діючи не самостійно та усуваючи конкуренцію, що є порушенням Закону «Про захист економічної конкуренції».

За це порушення на них накладено штрафи на загальну суму 4 767 160 грн.

Комітет також нагадав: згідно із Законом «Про публічні закупівлі», компанії, які протягом трьох років були притягнуті до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, можуть бути відсторонені від участі в державних закупівлях.

Раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував дві компанії на 18,9 млн грн за змову на торгах із закупівлі солі.

