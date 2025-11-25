  1. В Украине

АМКУ оштрафовал три охранные компании за сговор во время тендера «Киевпастранса»

17:29, 25 ноября 2025
На три компании наложены штрафы за сговор во время торгов по закупке охранных услуг.
АМКУ оштрафовал три охранные компании за сговор во время тендера «Киевпастранса»
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Охранная компания «Федерация безопасности», ООО «Мегазахист Плюс» и ГП «Барссервис» за согласованные действия при участии в тендере на охранные услуги для КП «Киевпастранс». Об этом сообщает АМКУ.

Речь идет о закупке 2024 года на сумму 26 млн грн по охране объектов Борщаговской линии скоростного трамвая и баз отдыха предприятия.

В решении от 20 ноября 2025 года АМКУ установил, что компании согласовывали между собой поведение, действуя не самостоятельно и устраняя конкуренцию, что является нарушением Закона «О защите экономической конкуренции».

За это нарушение на них наложены штрафы на общую сумму 4 767 160 грн.

Комитет также напомнил: согласно Закону «О публичных закупках», компании, которые в течение трех лет привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, могут быть отстранены от участия в государственных закупках.

Ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за сговор на торгах по закупке соли.

