АМКУ оштрафовал три охранные компании за сговор во время тендера «Киевпастранса»
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Охранная компания «Федерация безопасности», ООО «Мегазахист Плюс» и ГП «Барссервис» за согласованные действия при участии в тендере на охранные услуги для КП «Киевпастранс». Об этом сообщает АМКУ.
Речь идет о закупке 2024 года на сумму 26 млн грн по охране объектов Борщаговской линии скоростного трамвая и баз отдыха предприятия.
В решении от 20 ноября 2025 года АМКУ установил, что компании согласовывали между собой поведение, действуя не самостоятельно и устраняя конкуренцию, что является нарушением Закона «О защите экономической конкуренции».
За это нарушение на них наложены штрафы на общую сумму 4 767 160 грн.
Комитет также напомнил: согласно Закону «О публичных закупках», компании, которые в течение трех лет привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, могут быть отстранены от участия в государственных закупках.
Ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за сговор на торгах по закупке соли.
