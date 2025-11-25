АМКУ оштрафовал три охранные компании за сговор во время тендера «Киевпастранса»

На три компании наложены штрафы за сговор во время торгов по закупке охранных услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Охранная компания «Федерация безопасности», ООО «Мегазахист Плюс» и ГП «Барссервис» за согласованные действия при участии в тендере на охранные услуги для КП «Киевпастранс». Об этом сообщает АМКУ.

Речь идет о закупке 2024 года на сумму 26 млн грн по охране объектов Борщаговской линии скоростного трамвая и баз отдыха предприятия.

В решении от 20 ноября 2025 года АМКУ установил, что компании согласовывали между собой поведение, действуя не самостоятельно и устраняя конкуренцию, что является нарушением Закона «О защите экономической конкуренции».

За это нарушение на них наложены штрафы на общую сумму 4 767 160 грн.

Комитет также напомнил: согласно Закону «О публичных закупках», компании, которые в течение трех лет привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, могут быть отстранены от участия в государственных закупках.

Ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за сговор на торгах по закупке соли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.