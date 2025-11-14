  1. В Україні

АМКУ оштрафував дві компанії на 18,9 млн грн за змову на торгах із закупівлі солі

20:15, 14 листопада 2025
За даними АМКУ, ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» і ТОВ «Торговий дім «КИП І КО» спотворили результати шести закупівель технічної солі.
АМКУ оштрафував дві компанії на 18,9 млн грн за змову на торгах із закупівлі солі
Фото: ukrinform
АМКУ визнав дії ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» та ТОВ «Торговий дім «КИП І КО» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів шести торгів на закупівлю технічної солі, і отримали штраф на загальну суму 18 911 880 гривень.

Як зазначили в АМКУ, торги, проведені з травня 2024 року по березень 2025 року, організовували комунальні підприємства Києва та Кривого Рогу: КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва, КП «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» (дві процедури), КПТМ «Криворіжтепломережа», КП «Полігон Екологія» та КП «Київтеплоенерго». Загальна очікувана вартість закупівель склала 33 575 500 гривень.

Розслідування АМКУ виявило факти, які вказують на скоординовану поведінку двох компаній. Їхні дії усунули конкуренцію між учасниками торгів, що вплинуло на результати процедур. Комітет кваліфікував ці порушення відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» як антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів торгів.

