АМКУ оштрафовал две компании на 18,9 млн грн за сговор на торгах по закупке соли

По данным АМКУ, ООО «СОЛТ ИНДАСТРИ» и ООО «Торговый дом «КИП И КО» исказили результаты шести закупок технической соли.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

АМКУ признал действия ООО «СОЛТ ИНДАСТРИ» и ООО «Торговый дом «КИП И КО» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компании совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов шести торгов на закупку технической соли, и получили штраф на общую сумму 18 911 880 гривен.

Как отметили в АМКУ, торги, проведенные с мая 2024 года по март 2025 года, организовывали коммунальные предприятия Киева и Кривого Рога: КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района» г. Киева, КП «Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на них» (две процедуры), КПТМ «Криворожтеплосеть», КП «Полигон Экология» и КП «Киевтеплоэнерго». Общая ожидаемая стоимость закупок составила 33 575 500 гривен.

Расследование АМКУ выявило факты, указывающие на скоординированное поведение двух компаний. Их действия устранили конкуренцию между участниками торгов, что повлияло на результаты процедур. Комитет квалифицировал эти нарушения в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» как антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов торгов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.