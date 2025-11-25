У Верховній Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генерального прокурора

Депутат Сергій Власенко заявив, що ідея директора НАБУ Семена Кривоноса обирати Генерального прокурора через конкурс суперечить Конституції.

Народний депутат Сергій Власенко вважає, що пропозиція директора НАБУ Семена Кривоноса обирати Генерального прокурора України на конкурсі антиконституційна і незаконна. Директор НАБУ повинен забезпечувати розслідування кримінальних проваджень, а не лізти в політику, — таку думку Власенко висловив у коментарі УНН.

Під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що в українське законодавство необхідно внести зміни, які б дозволили обирати Генпрокурора на конкурсі.

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Тож, за словами нардепа Сергія Власенка така пропозиція директора НАБУ є антиконституційною.

"Те, що пан Кривонос забув про Конституцію, вони (НАБУ – ред.) давно про неї забули, це по-перше. Друге – це не питання пана Кривоноса, він нехай займається досудовими розслідуваннями резонансних справ і хай збирає докази по резонансних справах, а не лізе в політику. Це не його питання, при всій повазі до нього і до його роботи. Як депутат, я за такі зміни в закон голосувати не буду, тому що я вважаю, це неконституційно, незаконно", - заявив Сергій Власенко.

За його словами, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність.

"На жаль вся система конкурсів, яка у нас є, вона показала себе абсолютно неефективною і вона не сприяє тому, щоб обирати якихось достойних людей. Я завжди наводжу приклад і кажу, що найкращий склад Конституційного суду – перший склад, який називається "золотим". Його обирали без конкурсів, без міжнародних експертів і так далі. А тепер всі дивуються, як їм дотягнутися до рівня рішень "золотого" складу Конституційного суду", - зазначив депутат Сергій Власенко.

Він додав, що після подій, повʼязаних зі спробою Верховної Ради внести зміни до законодавства щодо діяльності антикорупційних органів, у НАБУ почали плутати поняття незалежність і безконтрольність.

"На жаль вони ж (антикорупційні органи – ред.) безконтрольні повністю і коли у нас була ця історія, повʼязана зі змінами до закону, люди трошки переплутали безконтрольність і незалежність. І на сьогоднішній день він (Кривонос – ред.) абсолютно безконтрольний і він може говорити все, що він вважає за потрібне, і давати якісь політичні поради. Я собі уявляю: в будь-якій країні вийшов би керівник правоохоронного органу, і почав би парламенту розповідати, як їм обирати генерального прокурора - його б через 5 хвилин не було б на посаді. А у нас ця антикорупційна вертикаль, яку кришують українські активісти і на жаль цьому потакають європейські партнери, роблячи вигляд, що це якась ефективна модель, тому вони безкарні, безконтрольні", - заявив Сергій Власенко.

