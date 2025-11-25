В Верховной Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ относительно конкурса на должность Генерального прокурора

Депутат Сергей Власенко заявил, что идея директора НАБУ Семена Кривоноса выбирать Генерального прокурора через конкурс противоречит Конституции.

Фото: депутат Сергей Власенко, источник: ЛІГА.net.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат Сергей Власенко считает, что предложение директора НАБУ Семена Кривоноса избирать Генерального прокурора Украины на конкурсе антиконституционно и незаконно. Директор НАБУ должен обеспечивать расследование уголовных производств, а не лезть в политику, — такое мнение Власенко выразил в комментарии УНН.

Во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в украинское законодательство необходимо внести изменения, которые бы позволили избирать Генпрокурора на конкурсе.

В соответствии со ст. 131-1 Конституции Украины прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности за согласием Верховной Рады Украины Президент Украины. Поэтому, по словам нардепа Сергея Власенко, такое предложение директора НАБУ является антиконституционным.

«То, что господин Кривонос забыл о Конституции, они (НАБУ — ред.) давно о ней забыли, это во-первых. Во-вторых — это не вопрос господина Кривоноса, он пусть занимается досудебными расследованиями резонансных дел и пусть собирает доказательства по резонансным делам, а не лезет в политику. Это не его вопрос, при всём уважении к нему и к его работе. Как депутат, я за такие изменения в закон голосовать не буду, потому что я считаю, что это неконституционно, незаконно», — заявил Сергей Власенко.

По его словам, система конкурсных отборов, которая была внедрена в Украине, уже продемонстрировала свою неэффективность.

«К сожалению, вся система конкурсов, которая у нас есть, показала себя абсолютно неэффективной и она не способствует тому, чтобы избирать каких-то достойных людей. Я всегда привожу пример и говорю, что лучший состав Конституционного суда — первый состав, который называется “золотым”. Его избирали без конкурсов, без международных экспертов и так далее. А теперь все удивляются, как им дотянуться до уровня решений “золотого” состава Конституционного суда», — отметил депутат Сергей Власенко.

Он добавил, что после событий, связанных с попыткой Верховной Рады внести изменения в законодательство относительно деятельности антикоррупционных органов, в НАБУ начали путать понятия независимость и бесконтрольность.

«К сожалению, они же (антикоррупционные органы — ред.) полностью бесконтрольны, и когда у нас была эта история, связанная с изменениями в закон, люди немного перепутали бесконтрольность и независимость. И на сегодняшний день он (Кривонос — ред.) абсолютно бесконтролен, и он может говорить всё, что считает нужным, и давать какие-то политические советы. Я себе представляю: в любой стране вышел бы руководитель правоохранительного органа и начал бы парламенту рассказывать, как им избирать генерального прокурора — его бы через 5 минут не было бы на должности. А у нас эта антикоррупционная вертикаль, которую крышуют украинские активисты и, к сожалению, этому потакают европейские партнёры, делая вид, что это какая-то эффективная модель, поэтому они безнаказанны, бесконтрольны», — заявил Сергей Власенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.