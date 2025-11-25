  1. В Україні

В Україні розроблять нову Стратегію реформування державного управління на 2026-2030 роки

16:00, 25 листопада 2025
В Україні також планують прискорити цифровізацію процесів на державній службі.
В Україні розроблять нову Стратегію реформування державного управління на 2026-2030 роки
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Оновлений склад Координаційної ради з питань реформування державного управління визначив пріоритетні кроки реформи на найближчий період. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Серед яких:

- розроблення та ухвалення нової Стратегії реформування державного управління України на 2026 – 2030 роки;

- відновлення конкурсів на державну службу;

- прискорення цифровізації процесів на державній службі.

Під головуванням Віцепремʼєр-міністра Тараса Качки члени ради окремо відзначили успішність реалізації чинної Стратегії реформи державного управління за весь період та схвалили відповідні звіти.

«Згідно з оцінкою звітів, загальний стан виконання складає 84% – реалізовано 36 із 43 заходів. Цей прогрес підтверджує і цьогорічний Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення за 2025 рік – відзначено значний поступ України у реформуванні державного управління», - заявили в Офісі Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також присутні обговорили:

- стан підготовки змін до законодавства про вдосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби;

- стан впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS).

Координаційна рада підтвердила послідовність держави у впровадженні системних реформ, спрямованих на підвищення ефективності, прозорості та підзвітності державного управління, а також на адаптацію законодавства України до стандартів Європейського Союзу.

держслужбовці держслужба

