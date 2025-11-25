В Украине разработают новую Стратегию реформирования государственного управления на 2026-2030 годы

В Украине также планируют ускорить цифровизацию процессов на государственной службе.

Обновленный состав Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления определил приоритетные шаги реформы на ближайший период. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Среди них:

разработка и утверждение новой Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2026–2030 годы;

восстановление конкурсов на государственную службу;

ускорение цифровизации процессов на государственной службе.

Под председательством Вице-премьер-министра Тараса Качки члены совета отдельно отметили успешность реализации действующей Стратегии реформы государственного управления за весь период и согласовали соответствующие отчеты.

«Согласно оценке отчетов, общий уровень выполнения составляет 84% — реализовано 36 из 43 мероприятий. Этот прогресс подтверждает и нынешний Отчет Еврокомиссии в рамках Пакета расширения за 2025 год — отмечен значительный прогресс Украины в реформировании государственного управления», — сообщили в Офисе Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также присутствующие обсудили:

состояние подготовки изменений в законодательство об усовершенствовании порядка поступления, прохождения и прекращения государственной службы;

состояние внедрения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS).

Координационный совет подтвердил последовательность государства во внедрении системных реформ, направленных на повышение эффективности, прозрачности и подотчетности государственного управления, а также на адаптацию законодательства Украины к стандартам Европейского Союза.

