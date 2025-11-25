  1. В Україні

Зеленський ввів у дію санкції проти 56 морських суден, які незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

15:39, 25 листопада 2025
Судна використовували прапори не лише РФ — 17 із них ходили під прапорами інших країн.
Зеленський ввів у дію санкції проти 56 морських суден, які незаконно вивозили українську продовольчу продукцію
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 860/2025 про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише РФ: 17 із них ходили під прапорами інших країн.

«Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій.

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину», - заявили в Офісі Президента.

