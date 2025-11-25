  1. В Украине

Зеленский ввел в действие санкции против 56 морских судов, которые незаконно вывозили украинскую продовольственную продукцию

15:39, 25 ноября 2025
Суда использовали флаги не только РФ — 17 из них ходили под флагами других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 860/2025 о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022–2025 годах незаконно заходили в временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию.

Среди них — суда, на которые загружались тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Суда использовали флаги не только РФ: 17 из них ходили под флагами других стран.

«Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий.

Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что давало возможность РФ финансировать свою военную машину», — заявили в Офисе Президента.

