Зеленский ввел в действие санкции против 56 морских судов, которые незаконно вывозили украинскую продовольственную продукцию

Суда использовали флаги не только РФ — 17 из них ходили под флагами других стран.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 860/2025 о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022–2025 годах незаконно заходили в временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию.

Среди них — суда, на которые загружались тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Суда использовали флаги не только РФ: 17 из них ходили под флагами других стран.

«Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий.

Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что давало возможность РФ финансировать свою военную машину», — заявили в Офисе Президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.