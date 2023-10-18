Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме. Об этом сообщает ВСП. То есть суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме. Соответствующие изменения внесены Высшим советом правосудия в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) ЕСИТС 12 октября в связи с введением с 18 октября обязательной регистрации электронных кабинетов в соответствии с законом №3200-IX.

Напомним, что сейчас ЕСИТС полностью не функционирует – функционируют только отдельные модули, в частности, Электронный суд, Электронный кабинет и т.д. А модуль ведения электронного дела, когда судебное дело хранилось бы в «облаке», так и не было введено в свое время. Но это, по мнению ВСП, не мешает суду хранить дело в электронном виде. Поэтому Положение о ЕСИТС содержит определенные «переходные положения».

Так, изменениями этих переходных положений установлено, что до начала функционирования всех подсистем (модулей) ЕСИТС дела могут рассматриваться (формироваться и храниться) в бумажной, электронной или смешанной форме в зависимости от имеющихся в суде возможностей.

Электронные документы и электронные копии бумажных документов вносятся в АСДС и хранятся в централизованном файловом хранилище.

Документы, поступившие в суд в электронной форме, могут распечатываться и присоединяться к материалам дела в бумажной форме.

При поступлении заявления участника дела об ознакомлении с материалами дела или отдельными документами в электронном виде через систему Электронный суд, суд, получивший такое заявление, обеспечивает сканирование соответствующих материалов дела в находящейся в таком суде бумажной форме и приобщение их к материалам электронной. судебного дела.

В случае отсутствия соответствующего ходатайства участника дела суд обеспечивает сканирование материалов дела в бумажной форме и приобщения к материалам электронного судебного дела с учетом имеющихся в суде возможностей и в случае передачи дела в суд другой инстанции.

Также отдельно регулируется вопрос тех лиц, которые пока не обязаны регистрироваться в ЕСИТС. Это, например, ФЛП, физические лица, юридические лица частного права для дел гражданской и административной юрисдикции (последние обязаны иметь электронный кабинет только с 20 февраля 2024 г.). Напомним, что для участия в делах хозяйственной юрисдикции юридические лица уже должны быть зарегистрированы в Электронном суде.

Следовательно, изменениями установлено, что если такие лица не имеют зарегистрированные электронные кабинеты в ЕСИТС, то они могут подавать в суд документы в электронной форме с использованием адреса электронной почты, из которого поступили документы, заверенные квалифицированной электронной подписью.

И суд направляет таким лицам документы по делам на адрес электронной почты, с которого в суд поступили документы, заверенные квалифицированной электронной подписью.

Детальнее с изменениями в Положение о ЕСИТС можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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