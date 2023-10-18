Маск тестирует платную подписку для новых пользователей своей соцсети в размере $1

Новые пользователи из Новой Зеландии и Филиппин должны будут подписаться на годовую подписку в размере $1, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими сообщениями на платформе.

Социальная сеть Илона Маска X (Twitter) объявила о тестировании платного доступа для новых пользователей, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими сообщениями. Об этом сообщает CNN.

Новые пользователи из Новой Зеландии и Филиппин должны будут подписаться на годовую подписку в размере $1, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими сообщениями на платформе.

Тестирование касается только новых аккаунтов. Кроме этого, пользователи могут приобрести премиум-подписку Х за $3,99 в месяц, и ему не нужно будет платить $1. Тест никак не повлияет на пользователей, уже зарегистрированных в соцсети.

«Новые пользователи в тестовом регионе, которые отказались от премиум-платы и годовой подписки, смогут только читать публикации, смотреть видео и подписываться на учетные записи, но не взаимодействовать на платформе», - говорится в сообщении.

В компании утверждают, что цель тестирования «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».

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