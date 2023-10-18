СБУ задержала «разведчика», который работал на кремлевского «военкора» Татарского

СБУ задержала на Днепропетровщине предателя, который работал на Татарского, связанного с российским «гру».

Источник фото: СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины успешно провели спецоперацию на Днепропетровщине и задержали агента главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил россии, известного как «гру». Подозреваемый следил за перемещением Вооруженных Сил Украины на востоке и южном фронте и передавал разведданные кремлевской стороне, – сообщили в СБУ.

По информации Службы безопасности Украины, с ноября 2022 года по апрель 2023 года агент передавал полученные разведданные своему российскому руководителю, так называемому «военкору» Владлену Татарскому. Он регулярно объезжал окрестности Днепра и тайно фиксировал маршруты движения украинских военных подразделений.

Мужчина попал в поле зрения спецслужб из-за своих антиукраинских комментариев, которые он публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с «гру». Осенью 2022 года Татарский рекрутировал его и предложил сотрудничество в пользу россии.

Во время обыска в месте проживания агента обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов. Сейчас злоумышленник находится под стражей и может быть приговорен к пожизненному заключению.

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