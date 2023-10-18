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Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

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Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

  1. В Украине

СБУ задержала «разведчика», который работал на кремлевского «военкора» Татарского

19:06, 18 октября 2023
СБУ задержала на Днепропетровщине предателя, который работал на Татарского, связанного с российским «гру».
СБУ задержала «разведчика», который работал на кремлевского «военкора» Татарского
Источник фото: СБУ
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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины успешно провели спецоперацию на Днепропетровщине и задержали агента главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил россии, известного как «гру». Подозреваемый следил за перемещением Вооруженных Сил Украины на востоке и южном фронте и передавал разведданные кремлевской стороне, – сообщили в СБУ.

По информации Службы безопасности Украины, с ноября 2022 года по апрель 2023 года агент передавал полученные разведданные своему российскому руководителю, так называемому «военкору» Владлену Татарскому. Он регулярно объезжал окрестности Днепра и тайно фиксировал маршруты движения украинских военных подразделений.

Мужчина попал в поле зрения спецслужб из-за своих антиукраинских комментариев, которые он публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с «гру». Осенью 2022 года Татарский рекрутировал его и предложил сотрудничество в пользу россии.

Во время обыска в месте проживания агента обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов. Сейчас злоумышленник находится под стражей и может быть приговорен к пожизненному заключению.

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