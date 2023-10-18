СБУ затримала «розвідника», який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського

СБУ затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на Татарського, пов’язаного з російським «гру».

Джерело фото: СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України успішно провели спецоперацію на Дніпропетровщині та затримали агента головного управління Генерального штабу Збройних Сил росії, відомого як «гру». Підозрюваний стежив за переміщенням Збройних Сил України на сході та південному фронті та передавав розвіддані кремлівській стороні, – повідомили в СБУ.

За інформацією Служби безпеки України, з листопада 2022 року до квітня 2023 року агент передавав отримані розвіддані своєму російському керівнику, так званому «воєнкору» Владлену Татарському. Він регулярно об'їжджав околиці Дніпра та таємно фіксував маршрути руху українських військових підрозділів.

Чоловік потрапив в поле зору спецслужб через свої антиукраїнські коментарі, які він публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов’язаних з «гру». Восени 2022 року Татарський рекрутував його та запропонував співпрацю на користь росії.

Під час обшуку у місці проживання агента виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. Зараз зловмисник перебуває під вартою та може бути засуджений до довічного ув'язнення.

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