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Велика Палата Верховного Суду виснувала щодо права громадян на відшкодування після реквізиції і мобілізації їх нерухомості державою

Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

Верховна Рада ухвалила постанову про пропозицію зменшити видатки на правосуддя і збільшити на ВРП і ВККС

Парламент ухвалив постанову з пропозиціями зменшити видатки місцевим та апеляційним судами і збільшити на Вищу раду правосуддя та ВККС.

Суд вправі роздруковувати електронні документи лише за потреби або повністю вести справу у електронній формі, - рішення ВРП

Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі.

  1. В Україні

СБУ затримала «розвідника», який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського

19:06, 18 жовтня 2023
СБУ затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на Татарського, пов’язаного з російським «гру».
СБУ затримала «розвідника», який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського
Джерело фото: СБУ
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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України успішно провели спецоперацію на Дніпропетровщині та затримали агента головного управління Генерального штабу Збройних Сил росії, відомого як «гру». Підозрюваний стежив за переміщенням Збройних Сил України на сході та південному фронті та передавав розвіддані кремлівській стороні, – повідомили в СБУ.

За інформацією Служби безпеки України, з листопада 2022 року до квітня 2023 року агент передавав отримані розвіддані своєму російському керівнику, так званому «воєнкору» Владлену Татарському. Він регулярно об'їжджав околиці Дніпра та таємно фіксував маршрути руху українських військових підрозділів.

Чоловік потрапив в поле зору спецслужб через свої антиукраїнські коментарі, які він публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов’язаних з «гру». Восени 2022 року Татарський рекрутував його та запропонував співпрацю на користь росії.

Під час обшуку у місці проживання агента виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. Зараз зловмисник перебуває під вартою та може бути засуджений до довічного ув'язнення.

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