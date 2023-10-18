Маск тестує платну підписку для нових користувачів своєї соцмережі у розмірі $1

Нові користувачі з Нової Зеландії та Філіппін повинні будуть підписатися на річну підписку в розмірі $1, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами на платформі.

Соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) оголосила про тестування платного доступу для нових користувачів, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами. Про це повідомляє CNN.

Нові користувачі з Нової Зеландії та Філіппін повинні будуть підписатися на річну підписку в розмірі $1, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами на платформі.

Тестування стосується лише нових акаунтів. Крім цього, користувачі можуть придбати преміум-підписку Х за $3,99 на місяць, і йому не потрібно буде платити $1. Тест ніяк не вплине на користувачів, які вже зареєстровані у соцмережі.

«Нові користувачі в тестовому регіоні, які відмовилися від преміум-плати та річної підписки, зможуть лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на облікові записи, але не взаємодіяти на платформі», - йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що тестування має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».

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