Недійсність договору продажу частки в статутному капіталі ТОВ: Верховний Суд встановив обов’язковість господарської юрисдикції

16:57, 25 листопада 2025
КГС ВС розглянув спір щодо визнання недійсним договору продажу частки у статутному капіталі ТОВ, укладеного одним із подружжя без згоди іншого.
Справа у спорі про визнання недійсним укладеного одним із подружжя без згоди іншого з подружжя договору щодо розпорядження часткою в статутному капіталі юридичної особи має розглядатися за правилами господарського судочинства судом відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 20 ГПК України.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Звертаючись до господарського суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ, визнання недійсним акта приймання-передачі частки та скасування державної реєстрації змін до відомостей про товариство, позивачка зазначила, що, коли вона перебувала в зареєстрованому шлюбі з відповідачем, було створено ТОВ, єдиним засновником / учасником і кінцевим бенефіціарним власником якого був колишній чоловік позивачки (відповідач).

За твердженнями позивачки, без її згоди як співвласника у спільному майні подружжя, колишній чоловік відчужив частку у статутному капіталі ТОВ, через що порушено права позивачки, оскільки вона не давала згоди на відчуження спільного майна.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, закрито провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв’язку з тим, що спір не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

КГС ВС скасував ухвалу господарського суду та постанову апеляційного господарського суду, справу передав для продовження розгляду до господарського суду.

Суд касаційної інстанції зазначив, що справи у спорах щодо правочинів, незалежно від їх суб’єктного складу, які стосуються акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі, підлягають розгляду господарськими судами. Винятком є спори щодо таких дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення сімейних і спадкових прав та обов’язків, які мають вирішуватися в порядку цивільного судочинства.

Оскільки оспорюваним позивачкою договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства не регулюються сімейні права та обов’язки подружжя, тобто він не є правочином у сімейних правовідносинах, такий спір підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 5 листопада 2025 року у cправі № 922/925/25 можна за посиланням. 

