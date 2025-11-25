Недействительность договора продажи доли в уставном капитале ООО: Верховный Суд установил обязательность хозяйственной юрисдикции

КГС ВС рассмотрел спор о признании недействительным договора продажи доли в уставном капитале ООО, заключенного одним из супругов без согласия другого.

Дело в споре о признании недействительным заключённого одним из супругов без согласия другого из супругов договора относительно распоряжения долей в уставном капитале юридического лица должно рассматриваться по правилам хозяйственного судопроизводства судом в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 20 ХПК Украины.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обращаясь в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО, признании недействительным акта приёма-передачи доли и отмене государственной регистрации изменений в сведения об обществе, истец указала, что, когда она находилась в зарегистрированном браке с ответчиком, было создано ООО, единственным основателем / участником и конечным бенефициарным владельцем которого был бывший муж истицы (ответчик).

По утверждениям истицы, без её согласия как совладельца в общем имуществе супругов, бывший муж отчуждил долю в уставном капитале ООО, из-за чего нарушены права истицы, поскольку она не давала согласия на отчуждение общего имущества.

Определением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, производство по делу закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства.

КХС ВС отменил определение хозяйственного суда и постановление апелляционного хозяйственного суда, дело передал для продолжения рассмотрения в хозяйственный суд.

Суд кассационной инстанции указал, что дела в спорах относительно сделок, независимо от их субъектного состава, которые касаются акций, долей, паёв, других корпоративных прав в юридическом лице, подлежат рассмотрению хозяйственными судами. Исключением являются споры относительно таких действий, направленных на приобретение, изменение или прекращение семейных и наследственных прав и обязанностей, которые должны решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку оспариваемым истицей договором купли-продажи доли в уставном капитале общества не регулируются семейные права и обязанности супругов, то есть он не является сделкой в семейных правоотношениях, такой спор подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 5 ноября 2025 года по делу № 922/925/25 можно по ссылке.

