Гетманцев: Дефіцит кадрів залишається серйозною загрозою для українського ринку праці у 2025 році

Дефіцит робочої сили — одна з головних проблем на українському ринку праці у 2025 році. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Європейської Бізнес Асоціації.

За його словами, в умовах війни український бізнес за можливості переходить на дистанційний формат роботи: 22% компаній працюють повністю онлайн, 60% — частково, і лише 18% залишаються повністю офлайн. На місцях переважно працюють ті фахівці, які не можуть виконувати обов’язки віддалено — працівники заводів, енергетики, продавці, охоронці, кухарі, офіціанти, готельний персонал.

Гетманцев підкреслив, що найбільші труднощі у компаній виникають із пошуком робітничих і технічних спеціалістів, менеджерів із продажів, керівників середньої ланки та вузькопрофільних фахівців із знанням англійської мови.

Щодо перспектив на 2026 рік, 94% компаній планують підвищення заробітної плати: 28% — на 11-15%, 23% — на 5-10%, 10% — на 16-20%. Крім того, 36% компаній планують розширювати штат, 9% — скорочувати, а 6% відкриватимуть нові регіональні офіси.

"Неодноразово наголошував, що в умовах війни дефіцит кадрів, зокрема через високе структурне безробіття, проблемні питання, які є у суспільстві, щодо ефективності економічного бронювання, державної політики працевлаштування ветеранів – серйозна проблема для компаній, адже через це вони не можуть самостійно закрити вакансії та планувати свою подальшу діяльність", - заявив Гетманцев.

Він наголосив, що створення та запуск ефективних механізмів для вирішення кадрової кризи — відповідальність держави. На його думку, необхідний системний підхід, оформлений у вигляді Стратегії зайнятості.

Гетманцев повідомив, що Міністерство економіки нещодавно презентувало проект такого документа, і пообіцяв пізніше розповісти більше про його зміст.

