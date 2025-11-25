  1. В Украине

Гетманцев: Дефицит кадров остается серьезной угрозой для украинского рынка труда в 2025 году

16:53, 25 ноября 2025
Даниил Гетманцев сообщил, что в 2025 году дефицит кадров стал одной из главных проблем на рынке труда, а бизнес не может самостоятельно закрывать вакансии из-за структурной безработицы и несовершенства системы бронирования и трудоустройства ветеранов.
Дефицит рабочей силы — одна из главных проблем на украинском рынке труда в 2025 году. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, в условиях войны украинский бизнес по возможности переходит на дистанционный формат работы: 22% компаний работают полностью онлайн, 60% — частично, и лишь 18% остаются полностью офлайн. На местах в основном трудятся специалисты, которые не могут выполнять обязанности удалённо — работники заводов, энергетики, продавцы, охранники, повара, официанты, персонал гостиниц.

Гетманцев подчеркнул, что наибольшие трудности у компаний возникают с поиском рабочих и технических специалистов, менеджеров по продажам, руководителей среднего звена и узкопрофильных специалистов со знанием английского языка.

Что касается перспектив на 2026 год, 94% компаний планируют повышение заработной платы: 28% — на 11–15%, 23% — на 5–10%, 10% — на 16–20%. Кроме того, 36% компаний планируют расширение штата, 9% — сокращение, а 6% откроют новые региональные офисы.

«Неоднократно подчёркивал, что в условиях войны дефицит кадров, в частности из-за высокого структурного безработица, проблемные вопросы, существующие в обществе, касающиеся эффективности экономического бронирования и государственной политики трудоустройства ветеранов — серьёзная проблема для компаний, ведь из-за этого они не могут самостоятельно закрыть вакансии и планировать дальнейшую деятельность», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что создание и запуск эффективных механизмов для решения кадрового кризиса — это ответственность государства. По его мнению, необходим системный подход, оформленный в виде Стратегии занятости.

Гетманцев сообщил, что Министерство экономики недавно презентовало проект такого документа и пообещал позже рассказать больше о его содержании.

