У Держпраці пояснили, коли роботодавець має право перенести щорічну відпустку працівника

15:24, 25 листопада 2025
Щорічну відпустку роботодавець може перенести на інший час лише у виняткових випадках і тільки за наявності письмової згоди працівника.
У Держпраці пояснили, коли роботодавець має право перенести щорічну відпустку працівника
У Держпраці пояснили, чи має роботодавець право з власної ініціативи перенести щорічну відпустку працівника.

Зазначається, що відповідно до статті 80 Кодексу законів про працю України та статті 11 Закону України «Про відпустки», щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації чи профспілковим представником у разі, коли її надання в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

В разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем.

Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України «Про відпустки».

