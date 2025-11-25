  1. В Украине

В Гоструда объяснили, когда работодатель имеет право перенести ежегодный отпуск работника

15:24, 25 ноября 2025
Ежегодный отпуск работодатель может перенести на другое время только в исключительных случаях и только при наличии письменного согласия работника.
В Гоструда объяснили, имеет ли работодатель право по собственной инициативе перенести ежегодный отпуск работника.

Отмечается, что в соответствии со статьей 80 Кодекса законов о труде Украины и статьей 11 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный отпуск по инициативе работодателя, в виде исключения, может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или на профсоюз. неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и работодателем.

Если причины, обусловившие перенос отпуска на другой период, наступили во время его использования, то неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется по окончании действия прервавших его причин или по согласию сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 Закона Украины «Об отпусках».

