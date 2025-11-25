Що таке черги відключень світла і як вони працюють — роз’яснення ДТЕК

Споживачі поділені на 6 черг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах дефіциту електроенергії в Україні запроваджують графіки відключень. Усі споживачі, окрім критичної інфраструктури (лікарні, водоканали, транспорт тощо), поділені на шість черг. Кожна з них ділиться на дві підчерги. Про це повідомили у ДТЕК.

Коли потрібно зменшити навантаження, вимикають певну кількість черг.

Ці шість черг охоплюють 75% загального споживання електроенергії — по 12,5% на кожну. Решта 25% — це об’єкти, які не відключають.

Черга – це велика група споживачів, яка разом споживає ті самі 12,5 електрики.

Якщо в системі не вистачає, скажімо, 10% електрики — відключається одна черга. Це означає, що в будь-який момент одна з шести груп буде без світла. Тривалість одного відключення — до 4 годин.

Компанія Yasno пояснювала, що означає кількість черг, які обмежують одночасно:

якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу;

якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу;

3 черги відключень - 12 годин на добу

4 черги відключень - понад 12 годин;

якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла.

Кожного вечора Укренерго та обленерго сповіщають своїх споживачів про прогнозовані обсяги відключень на наступний день. Водночас графіки упродовж дня можуть змінюватися. Причиною цього можуть бути:

зміна температури повітря – як спека, так і холод призводять до зростання споживання електроенергії.

час доби – споживання упродовж доби розподілене нерівномірно, із піковими значеннями вранці та ввечері.

аварії в мережі.

нові обстріли.

Обленерго формують графіки для кожного регіону, а "Укренерго" визначає кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.