Что такое очереди отключений света и как они работают – разъяснение ДТЭК

Потребители разделены на 6 очередей.

В условиях дефицита электроэнергии в Украине вводят графики отключений. Все потребители, кроме критической инфраструктуры (больницы, водоканалы, транспорт и т.п.), разделены на шесть очередей.

Каждая из них делится на две подочереди. Об этом сообщили в ДТЭК.

Когда нужно уменьшить нагрузку, отключают определённое количество очередей.

Эти шесть очередей охватывают 75% общего потребления электроэнергии — по 12,5% на каждую. Остальные 25% — это объекты, которые не отключают.

Очередь — это большая группа потребителей, которая вместе потребляет те же 12,5% электроэнергии.

Если в системе не хватает, скажем, 10% электроэнергии — отключается одна очередь. Это означает, что в любой момент одна из шести групп будет без света. Продолжительность одного отключения — до 4 часов.

Компания Yasno объясняла, что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:

если ограничивают лишь 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки;

если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки;

3 очереди отключений — 12 часов в сутки;

4 очереди отключений — более 12 часов;

если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света.

Каждый вечер “Укрэнерго” и облэнерго уведомляют своих потребителей о прогнозируемых объёмах отключений на следующий день. В то же время графики в течение дня могут изменяться. Причиной этого могут быть:

изменение температуры воздуха — и жара, и холод приводят к росту потребления электроэнергии;

время суток — потребление в течение суток распределено неравномерно, с пиковыми значениями утром и вечером;

аварии в сети;

новые обстрелы.

Облэнерго формируют графики для каждого региона, а “Укрэнерго” определяет количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

