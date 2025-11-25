Что такое очереди отключений света и как они работают – разъяснение ДТЭК
В условиях дефицита электроэнергии в Украине вводят графики отключений. Все потребители, кроме критической инфраструктуры (больницы, водоканалы, транспорт и т.п.), разделены на шесть очередей.
Каждая из них делится на две подочереди. Об этом сообщили в ДТЭК.
Когда нужно уменьшить нагрузку, отключают определённое количество очередей.
Эти шесть очередей охватывают 75% общего потребления электроэнергии — по 12,5% на каждую. Остальные 25% — это объекты, которые не отключают.
Очередь — это большая группа потребителей, которая вместе потребляет те же 12,5% электроэнергии.
Если в системе не хватает, скажем, 10% электроэнергии — отключается одна очередь. Это означает, что в любой момент одна из шести групп будет без света. Продолжительность одного отключения — до 4 часов.
Компания Yasno объясняла, что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:
- если ограничивают лишь 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки;
- если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки;
- 3 очереди отключений — 12 часов в сутки;
- 4 очереди отключений — более 12 часов;
- если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света.
Каждый вечер “Укрэнерго” и облэнерго уведомляют своих потребителей о прогнозируемых объёмах отключений на следующий день. В то же время графики в течение дня могут изменяться. Причиной этого могут быть:
- изменение температуры воздуха — и жара, и холод приводят к росту потребления электроэнергии;
- время суток — потребление в течение суток распределено неравномерно, с пиковыми значениями утром и вечером;
- аварии в сети;
- новые обстрелы.
Облэнерго формируют графики для каждого региона, а “Укрэнерго” определяет количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране.
