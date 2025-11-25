  1. В Украине

Что такое очереди отключений света и как они работают – разъяснение ДТЭК

17:47, 25 ноября 2025
Потребители разделены на 6 очередей.
Что такое очереди отключений света и как они работают – разъяснение ДТЭК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях дефицита электроэнергии в Украине вводят графики отключений. Все потребители, кроме критической инфраструктуры (больницы, водоканалы, транспорт и т.п.), разделены на шесть очередей.

Каждая из них делится на две подочереди. Об этом сообщили в ДТЭК.

Когда нужно уменьшить нагрузку, отключают определённое количество очередей.

Эти шесть очередей охватывают 75% общего потребления электроэнергии — по 12,5% на каждую. Остальные 25% — это объекты, которые не отключают.

Очередь — это большая группа потребителей, которая вместе потребляет те же 12,5% электроэнергии.

Если в системе не хватает, скажем, 10% электроэнергии — отключается одна очередь. Это означает, что в любой момент одна из шести групп будет без света. Продолжительность одного отключения — до 4 часов.

Компания Yasno объясняла, что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:

  • если ограничивают лишь 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки;
  • если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки;
  • 3 очереди отключений — 12 часов в сутки;
  • 4 очереди отключений — более 12 часов;
  • если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света.

Каждый вечер “Укрэнерго” и облэнерго уведомляют своих потребителей о прогнозируемых объёмах отключений на следующий день. В то же время графики в течение дня могут изменяться. Причиной этого могут быть:

  • изменение температуры воздуха — и жара, и холод приводят к росту потребления электроэнергии;
  • время суток — потребление в течение суток распределено неравномерно, с пиковыми значениями утром и вечером;
  • аварии в сети;
  • новые обстрелы.

Облэнерго формируют графики для каждого региона, а “Укрэнерго” определяет количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света свет Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]