В Одесі через обстріл частково обмежено електро- та теплопостачання

17:11, 25 листопада 2025
Частину шкіл переведено на дистанційне навчання.
Внаслідок шахедної атаки в окремих районах Одеси тимчасово обмежено надання послуг електро- та теплопостачання. Комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Про це розповіли в Одеській МВА.

Пункти незламності продовжують працювати цілодобово, щоб жителі могли отримати необхідну підтримку.

Медичні заклади міста функціонують у штатному режимі. Водночас частина шкіл тимчасово переведена на дистанційне навчання, а інформація про повернення до очного формату буде надана керівництвом кожного закладу окремо.

У зв’язку з обмеженням руху трамвайного маршруту №7 організовано роботу соціального автобуса. Він курсує кожні 20 хвилин від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї бригади через проспект Князя Володимира Великого.

В Одесі продовжують діяти графіки відключень світла. 

Як відомо, у Києві після нічного обстрілу частина районів залишилась без тепла. 

Також у Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

