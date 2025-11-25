  1. В Украине

В Одессе из-за обстрела частично ограничено электро- и теплоснабжение

17:11, 25 ноября 2025
Часть школ переведена на дистанционное обучение.
В Одессе из-за обстрела частично ограничено электро- и теплоснабжение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате шахидной атаки в отдельных районах Одессы временно ограничено предоставление услуг электро- и теплоснабжения. Коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Об этом рассказали в Одесской городской военной администрации. 

Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно, чтобы жители могли получить необходимую поддержку.

Медицинские учреждения города функционируют в штатном режиме. В то же время часть школ временно переведена на дистанционное обучение, а информация о возвращении в очный формат будет предоставлена ​​руководством каждого учреждения отдельно.

В связи с ограничением движения трамвайного маршрута №7 организована работа социального автобуса. Он курсирует каждые 20 минут от железнодорожного вокзала до улицы 28 бригады через проспект Князя Владимира Великого.

В Одессе продолжают действовать графики отключения света.

Как известно, в Киеве после ночных обстрелов часть районов осталась без тепла.

Также в Киеве полиция проверяет информацию о недопуске людей к укрытию в библиотеке на Подоле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Одесса энергетика обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]