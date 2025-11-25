В Одессе из-за обстрела частично ограничено электро- и теплоснабжение

Часть школ переведена на дистанционное обучение.

В результате шахидной атаки в отдельных районах Одессы временно ограничено предоставление услуг электро- и теплоснабжения. Коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Об этом рассказали в Одесской городской военной администрации.

Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно, чтобы жители могли получить необходимую поддержку.

Медицинские учреждения города функционируют в штатном режиме. В то же время часть школ временно переведена на дистанционное обучение, а информация о возвращении в очный формат будет предоставлена ​​руководством каждого учреждения отдельно.

В связи с ограничением движения трамвайного маршрута №7 организована работа социального автобуса. Он курсирует каждые 20 минут от железнодорожного вокзала до улицы 28 бригады через проспект Князя Владимира Великого.

В Одессе продолжают действовать графики отключения света.

Как известно, в Киеве после ночных обстрелов часть районов осталась без тепла.

Также в Киеве полиция проверяет информацию о недопуске людей к укрытию в библиотеке на Подоле.

