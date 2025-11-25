  1. В Україні

ВАКС стягнув у дохід держави майно голови Млинівської селищної ради Дмитра Левицького та його дружини

16:35, 25 листопада 2025
Майно голови Млинівської селищної територіальної громади Рівненської області та його дружини визнали необґрунтованими.
Фото: rivnepost.rv.ua
У вівторок, 25 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до голови Млинівської селищної територіальної громади Рівненської області та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

Згідно з даними моніторингового сервісу Опендатабот, головою Млинівської селищної ради є 44-річний Дмитро Левицький.  

У дохід держави ВАКС стягнув:

- земельну ділянку площею 0,0831 га, розташовану у місті Рівному;

- житловий будинок загальною площею 230,1 кв.м. у Рівному;

- самохідне моторне, прогулянкове судно Sylvan Mirage Cruise 8524LZ, 2010 року побудови;

- земельну ділянку площею 0,25 га, яка знаходиться в Млинівській територіальній громаді;

- спеціалізований вантажний автомобіль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9.

У ВАКС додали, що рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.

