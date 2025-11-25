ВАКС взыскал в доход государства имущество главы Млыновского поселкового совета Дмитрия Левицкого и его жены
Во вторник, 25 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к главе Млыновской поселковой территориальной громады Ровенской области и его жене о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.
Согласно данным мониторингового сервиса Опендатабот, главой Млыновского поселкового совета является 44-летний Дмитрий Левицкий.
В доход государства ВАКС взыскал:
- земельный участок площадью 0,0831 га, расположенный в городе Ровно;
- жилой дом общей площадью 230,1 кв. м в Ровно;
- самоходное моторное прогулочное судно Sylvan Mirage Cruise 8524LZ, 2010 года постройки;
- земельный участок площадью 0,25 га, который находится в Млыновской территориальной громаде;
- специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9.
В ВАКС добавили, что решение может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд.
