ВАКС взыскал в доход государства имущество главы Млыновского поселкового совета Дмитрия Левицкого и его жены

16:35, 25 ноября 2025
Имущество главы Млыновской поселковой территориальной громады Ровенской области и его жены признали необоснованным.
ВАКС взыскал в доход государства имущество главы Млыновского поселкового совета Дмитрия Левицкого и его жены
Фото: rivnepost.rv.ua
Во вторник, 25 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к главе Млыновской поселковой территориальной громады Ровенской области и его жене о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

Согласно данным мониторингового сервиса Опендатабот, главой Млыновского поселкового совета является 44-летний Дмитрий Левицкий.

В доход государства ВАКС взыскал:

  • земельный участок площадью 0,0831 га, расположенный в городе Ровно;
  • жилой дом общей площадью 230,1 кв. м в Ровно;
  • самоходное моторное прогулочное судно Sylvan Mirage Cruise 8524LZ, 2010 года постройки;
  • земельный участок площадью 0,25 га, который находится в Млыновской территориальной громаде;
  • специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9.

В ВАКС добавили, что решение может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд.

