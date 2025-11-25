Держказначейство як боржник має право подати заяву про виправлення помилки в судовому наказі — Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що Казначейство, визначене боржником у наказі, може ініціювати виправлення технічних помилок у виконавчому документі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна казначейська служба України як боржник має повноваження на подання заяви про виправлення помилки в судовому наказі. На цьому наголосив Верховний Суд.

Обставини справи №910/19617/21:

Держказначейство (не учасник справи) звернулося із заявою про виправлення помилки у наказі. Суди попередніх інстанцій виснували, що заява подана неуповноваженою особою (особою, яка не є стороною у справі) та повернули її заявнику без розгляду.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду не погодився з підходом судів з огляду на таке.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом (ч.ч.1, 3 ст.327 ГПК).

Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню (ч.1 ст.328 ГПК).

Верховний Суд зазначав, що при застосуванні процесуальних норм належить уникати як надмірного формалізму, так і надмірної гнучкості, які можуть призвести до скасування процесуальних вимог, встановлених законом.

Враховуючи ту обставину, що суд в наказі визначив Держказначейство у якості боржника, а також положення Закону «Про виконавче провадження» (згідно з якими сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник) та розд. V «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах» (якими стягувача або боржника уповноважено подавати заяву про виправлення помилки в наказі) Верховний Суд вважає, що повернення заяви без розгляду є проявом надмірного формалізму.

Таким чином, у Держказначейства у цій справі були наявні повноваження подати заяву про виправлення помилки у наказі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.