Госказначейство как должник имеет право подать заявление об исправлении ошибки в судебном приказе — Верховный суд

Верховный суд пришел к выводу, что Казначейство, определенное должником в приказе, может инициировать исправление технических ошибок в исполнительном документе.

Государственная казначейская служба Украины как должник имеет полномочия на подачу заявления об исправлении ошибки в судебном приказе. На этом подчеркнул Верховный Суд.

Обстоятельства дела №910/19617/21:

Госказначейство (не участник дела) обратилось с заявлением об исправлении ошибки в приказе. Суды предыдущих инстанций сделали вывод, что заявление подано неуполномоченным лицом (лицом, которое не является стороной в деле), и вернули его заявителю без рассмотрения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда не согласился с подходом судов, исходя из следующего.

Исполнение судебного решения осуществляется на основании приказа, выданного судом, который рассматривал дело как суд первой инстанции. Приказ, судебный приказ, а в случаях, установленных этим Кодексом, — определение суда являются исполнительными документами. Приказ, судебный приказ, определение суда должны соответствовать требованиям к исполнительному документу, установленным законом (ч.ч.1, 3 ст.327 ХПК).

Суд, который выдал исполнительный документ, может по заявлению взыскателя или должника исправить ошибку, допущенную при его оформлении или выдаче, либо признать исполнительный документ таким, который не подлежит исполнению (ч.1 ст.328 ХПК).

Верховный Суд отмечал, что при применении процессуальных норм следует избегать как чрезмерного формализма, так и чрезмерной гибкости, которые могут привести к отмене процессуальных требований, установленных законом.

Учитывая то обстоятельство, что суд в приказе определил Госказначейство в качестве должника, а также положения Закона «Об исполнительном производстве» (согласно которым сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник) и разд. V «Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений в хозяйственных делах» (которыми взыскателю или должнику предоставлено право подавать заявление об исправлении ошибки в приказе), Верховный Суд считает, что возврат заявления без рассмотрения является проявлением чрезмерного формализма.

Таким образом, у Госказначейства в этом деле имелись полномочия подать заявление об исправлении ошибки в приказе.