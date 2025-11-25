  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Госказначейство как должник имеет право подать заявление об исправлении ошибки в судебном приказе — Верховный суд

15:42, 25 ноября 2025
Верховный суд пришел к выводу, что Казначейство, определенное должником в приказе, может инициировать исправление технических ошибок в исполнительном документе.
Госказначейство как должник имеет право подать заявление об исправлении ошибки в судебном приказе — Верховный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная казначейская служба Украины как должник имеет полномочия на подачу заявления об исправлении ошибки в судебном приказе. На этом подчеркнул Верховный Суд.

Обстоятельства дела №910/19617/21:

Госказначейство (не участник дела) обратилось с заявлением об исправлении ошибки в приказе. Суды предыдущих инстанций сделали вывод, что заявление подано неуполномоченным лицом (лицом, которое не является стороной в деле), и вернули его заявителю без рассмотрения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда не согласился с подходом судов, исходя из следующего.

Исполнение судебного решения осуществляется на основании приказа, выданного судом, который рассматривал дело как суд первой инстанции. Приказ, судебный приказ, а в случаях, установленных этим Кодексом, — определение суда являются исполнительными документами. Приказ, судебный приказ, определение суда должны соответствовать требованиям к исполнительному документу, установленным законом (ч.ч.1, 3 ст.327 ХПК).

Суд, который выдал исполнительный документ, может по заявлению взыскателя или должника исправить ошибку, допущенную при его оформлении или выдаче, либо признать исполнительный документ таким, который не подлежит исполнению (ч.1 ст.328 ХПК).

Верховный Суд отмечал, что при применении процессуальных норм следует избегать как чрезмерного формализма, так и чрезмерной гибкости, которые могут привести к отмене процессуальных требований, установленных законом.

Учитывая то обстоятельство, что суд в приказе определил Госказначейство в качестве должника, а также положения Закона «Об исполнительном производстве» (согласно которым сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник) и разд. V «Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений в хозяйственных делах» (которыми взыскателю или должнику предоставлено право подавать заявление об исправлении ошибки в приказе), Верховный Суд считает, что возврат заявления без рассмотрения является проявлением чрезмерного формализма.

Таким образом, у Госказначейства в этом деле имелись полномочия подать заявление об исправлении ошибки в приказе.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]