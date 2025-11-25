  1. В Україні

«Юні та заброньовані»: Кривонос заявив, що НАБУ знає справжніх власників анонімних Telegram-каналів

15:06, 25 листопада 2025
НАБУ знає власників Telegram-каналів та допускає оплату їхніх послуг бронюванням від мобілізації.
«Юні та заброньовані»: Кривонос заявив, що НАБУ знає справжніх власників анонімних Telegram-каналів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національному антикорупційному бюро відомі реальні власники анонімних Telegram-каналів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

За словами Кривоноса, «анонімність» більшості таких каналів — лише видимість.

«Власники Telegram-каналів не анонімні… Є дуже юні особи, заброньовані від мобілізації. Ми їх усіх знаємо», — зазначив він.

Кривонос додав, що звинувачення в роботі на РФ заважали бюро під час спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичному секторі.

Директор наголосив, що НАБУ не може розслідувати діяльність таких ресурсів, тому вважає, що цим має займатися СБУ.

За його словами, організатори каналів «чудово себе почувають», користуються дорогим транспортом і системно поширюють дискредитаційний контент, який фінансується з ресурсів злочинних структур.

Кривонос припустив, що мотиви учасників таких мереж можуть бути пов’язані, зокрема, з отриманням броні від мобілізації.

«При цьому ці люди дуже гарно себе почувають, у них чудові транспортні засоби. Керівники груп відомі, спікери. Вони поширюють оцей бруд – постійний, системний. Він коштує дуже багато грошей. Але ми бачимо, скільки грошей надходило у злочинну організацію, то ж думаю, що на них копійки витратили. Вони копійчані ці телеграм-помийки. А тим паче, може, й за бронь від мобілізації вони це роблять», – вказав директор НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ Телеграм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]