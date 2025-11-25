«Юні та заброньовані»: Кривонос заявив, що НАБУ знає справжніх власників анонімних Telegram-каналів

НАБУ знає власників Telegram-каналів та допускає оплату їхніх послуг бронюванням від мобілізації.

Національному антикорупційному бюро відомі реальні власники анонімних Telegram-каналів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

За словами Кривоноса, «анонімність» більшості таких каналів — лише видимість.

«Власники Telegram-каналів не анонімні… Є дуже юні особи, заброньовані від мобілізації. Ми їх усіх знаємо», — зазначив він.

Кривонос додав, що звинувачення в роботі на РФ заважали бюро під час спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичному секторі.

Директор наголосив, що НАБУ не може розслідувати діяльність таких ресурсів, тому вважає, що цим має займатися СБУ.

За його словами, організатори каналів «чудово себе почувають», користуються дорогим транспортом і системно поширюють дискредитаційний контент, який фінансується з ресурсів злочинних структур.

Кривонос припустив, що мотиви учасників таких мереж можуть бути пов’язані, зокрема, з отриманням броні від мобілізації.

«При цьому ці люди дуже гарно себе почувають, у них чудові транспортні засоби. Керівники груп відомі, спікери. Вони поширюють оцей бруд – постійний, системний. Він коштує дуже багато грошей. Але ми бачимо, скільки грошей надходило у злочинну організацію, то ж думаю, що на них копійки витратили. Вони копійчані ці телеграм-помийки. А тим паче, може, й за бронь від мобілізації вони це роблять», – вказав директор НАБУ.

