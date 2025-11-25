«Юні та заброньовані»: Кривонос заявив, що НАБУ знає справжніх власників анонімних Telegram-каналів
Національному антикорупційному бюро відомі реальні власники анонімних Telegram-каналів. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.
За словами Кривоноса, «анонімність» більшості таких каналів — лише видимість.
«Власники Telegram-каналів не анонімні… Є дуже юні особи, заброньовані від мобілізації. Ми їх усіх знаємо», — зазначив він.
Кривонос додав, що звинувачення в роботі на РФ заважали бюро під час спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичному секторі.
Директор наголосив, що НАБУ не може розслідувати діяльність таких ресурсів, тому вважає, що цим має займатися СБУ.
За його словами, організатори каналів «чудово себе почувають», користуються дорогим транспортом і системно поширюють дискредитаційний контент, який фінансується з ресурсів злочинних структур.
Кривонос припустив, що мотиви учасників таких мереж можуть бути пов’язані, зокрема, з отриманням броні від мобілізації.
«При цьому ці люди дуже гарно себе почувають, у них чудові транспортні засоби. Керівники груп відомі, спікери. Вони поширюють оцей бруд – постійний, системний. Він коштує дуже багато грошей. Але ми бачимо, скільки грошей надходило у злочинну організацію, то ж думаю, що на них копійки витратили. Вони копійчані ці телеграм-помийки. А тим паче, може, й за бронь від мобілізації вони це роблять», – вказав директор НАБУ.
