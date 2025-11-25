  1. В Украине

«Юные и забронированные»: Кривонос заявил, что НАБУ знает настоящих владельцев анонимных Telegram-каналов

15:06, 25 ноября 2025
НАБУ знает владельцев Telegram-каналов и допускает оплату их услуг бронью от мобилизации.
«Юные и забронированные»: Кривонос заявил, что НАБУ знает настоящих владельцев анонимных Telegram-каналов
Национальному антикоррупционному бюро известны реальные владельцы анонимных Telegram-каналов. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

По словам Кривоноса, «анонимность» большинства таких каналов — лишь видимость.

«Владельцы Telegram-каналов не анонимны… Есть очень юные лица, забронированные от мобилизации. Мы их всех знаем», — отметил он.

Кривонос добавил, что обвинения в работе на РФ мешали бюро во время спецоперации «Мидас», направленной на выявление коррупции в энергетическом секторе.

Директор подчеркнул, что НАБУ не может расследовать деятельность таких ресурсов, поэтому считает, что этим должна заниматься СБУ.

По его словам, организаторы каналов «прекрасно себя чувствуют», пользуются дорогим транспортом и системно распространяют дискредитационный контент, который финансируется из ресурсов преступных структур.

Кривонос предположил, что мотивы участников таких сетей могут быть связаны, в частности, с получением брони от мобилизации.

«При этом эти люди очень хорошо себя чувствуют, у них отличные транспортные средства. Руководители групп известны, спикеры. Они распространяют эту грязь — постоянную, системную. Она стоит очень много денег. Но мы видим, сколько денег поступало в преступную организацию, так что думаю, что на них копейки потратили. Они копеечные эти телеграм-помойки. А тем более, может, и за бронь от мобилизации они это делают», — указал директор НАБУ.

