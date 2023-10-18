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Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

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Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

11:14, 18 октября 2023
Известны обязанности и размер должностных окладов.
Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список вакансий в Секретариате Комиссии, которые планируется заполнить в ближайшее время.

Всего Комиссия объявила о наличии 7 вакансий государственной службы:

начальник отдела ведения судейского досье департамента судейской карьеры. Должностной оклад – 23 тыс. 773, 50 гривны + надбавки, доплаты и премии. Необходимо иметь опыт работы в должностях государственной службы категорий «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы в руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее 2 лет.

начальник отдела по проведению проверок департамента судейской карьеры. Должностной оклад – 23 тыс. 773,50 грн. + надбавки, доплаты и премии. Необходимо иметь опыт работы в должностях государственной службы категорий «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы в руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее 2 лет.

ведущий специалист отдела статистически-аналитической работы департамента судейской карьеры. Должностной оклад – 14 тыс. 566, 50 грн. + надбавки, доплаты и премии.

главный специалист отдела правовой и нормотворческой работы юридического управления. Должностной оклад – 18 тыс. 265, 50 грн. + надбавки, доплаты и премии.

главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления. Должностной оклад – 18 тыс. 265,50 грн. + надбавки, доплаты и премии.

главный специалист отдела технического обеспечения управления информационных технологий. Должностной оклад – 18 тыс. 265,50 грн. + надбавки, доплаты и премии.

главный специалист отдела международного сотрудничества. Должностной оклад – 18 тыс. 265, 50 грн. Высшее образование в области знаний "Право" по специальности "Международное право" или в области знаний "Международные отношения" степени не ниже бакалавра. Свободное владение английским языком.

Срок подачи документов – до 27 октября 2023 года.

С полным описанием вакансий и обязанностями можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (временно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

Автор: Вячеслав Хрипун

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