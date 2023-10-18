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Xiaomi анонсировала новую операционную систему HyperOS, которая заменит MIUI после 13 лет на рынке: как выглядит интерфейс

11:39, 18 октября 2023
HyperOS будет загружена на смартфонах серии Xiaomi 14, дебютирующих в конце октября.
Xiaomi анонсировала новую операционную систему HyperOS, которая заменит MIUI после 13 лет на рынке: как выглядит интерфейс
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Компания Xiaomi анонсировала новую операционную систему под названием HyperOS.

Новую операционку анонсировал глава и основатель Xiaomi Лей Цзюнь. На своей странице в Weibo он также опубликовал фотографию, на которой содержит Xiaomi 14 с установленной ОС.

HyperO дебютирует на устройствах серии Xiaomi 14 и будет доступна по всему миру. Она постепенно заменит предыдущую интерфейсную оболочку MIUI, использовавшуюся последние 13 лет.

HyperOS предназначена для широкого ассортимента продукции Xiaomi и не ограничивается смартфонами, сообщает Android Authority.

По информации компании, новое программное обеспечение объединит всю экосистему продуктов в 200 категориях, включая устройства для умного дома, электромобили и т.д.

«HyperOS базируется на интеграции Android и собственной системы Vela с полностью переработанной базовой архитектурой, оптимизированной для интернета вещей с десятками миллиардов устройств и десятками миллиардов подключений в будущем», - пояснил гендиректор Xiaomi.

Хотя компания заявила, что HyperOS сначала будет загружена на смартфонах серии Xiaomi 14, она не дала никаких подробностей о том, как будет выглядеть и как будет работать новая операционная система. Официальное представление Xiaomi 14 ожидается 27 октября.

В сети уже появились первые скриншоты интерфейса. Внешне HyperOS очень похожа на привычную MIUI.

Разработчики Xiaomi все же переработали ряд компонентов: обновили анимацию запуска центра управления, упростили доступ к ярлыкам быстрых настроек и просмотрели интерфейс стандартного применения камеры для более удобного управления одной рукой.

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