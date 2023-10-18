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  1. В Україні

США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, — ЗМІ

13:36, 18 жовтня 2023
Доставка ATACMS здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована росією під час ввезення в країну, пише NYT.
США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, — ЗМІ
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Україна отримала близько 20 далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів, повідомляє The New York Times.

 "Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька.  Два західних чиновника заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну", - йдеться у повідомленні.

Ракети ATACMS, надані українцям, за словами офіційних осіб, є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. 

"Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії.

Водночас офіційні особи заявили, що її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні", - пише видання.

Раніше ми писали, що Президент Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні.

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