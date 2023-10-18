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Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

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  1. У світі

Байден прибув до Ізраїлю на зустріч з прем'єром

12:20, 18 жовтня 2023
Байден прибув до Ізраїлю на тлі смертоносного обстрілу лікарні.
Байден прибув до Ізраїлю на зустріч з прем'єром
Джерело фото: Reuters
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У середу, 18 жовтня, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Ізраїлю. Його літак вже приземлився в Міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона, розташованому поблизу Тель-Авіва, – пише The Times of Israel.

Під час свого візиту Байден зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Під час зустрічі, Нетаньяху висловив вдячність президентові за «безпрецедентну підтримку».

«Безпека в аеропорту надзвичайно посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Президент США ставитиме «жорсткі питання» на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Додамо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

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