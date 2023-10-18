Байден прямує до Ізраїлю і має намір поставити низку жорстких запитань, але «як друг»

Президент США ставитиме «жорсткі питання» на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден відвідає Ізраїль. Літак Байдена приземлиться в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва о 10 годині ранку.

Американський лідер планує поставити прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька «жорстких запитань як другу Ізраїлю». Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

«Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання», – сказав Кірбі.

Кірбі відмовився уточнити, які саме питання Байден має намір поставити, окрім того, «які їхні плани на майбутнє».

Раніше ми писали, що Байден їде до Ізраїлю на тлі загострення у Газі.

Додамо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

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