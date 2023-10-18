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Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

  1. У світі

Байден прямує до Ізраїлю і має намір поставити низку жорстких запитань, але «як друг»

10:03, 18 жовтня 2023
Президент США ставитиме «жорсткі питання» на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.
Байден прямує до Ізраїлю і має намір поставити низку жорстких запитань, але «як друг»
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У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден відвідає Ізраїль. Літак Байдена приземлиться в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва о 10 годині ранку.

Американський лідер планує поставити прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька «жорстких запитань як другу Ізраїлю». Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

«Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання», – сказав Кірбі.

Кірбі відмовився уточнити, які саме питання Байден має намір поставити, окрім того, «які їхні плани на майбутнє».

Раніше ми писали, що Байден їде до Ізраїлю на тлі загострення у Газі.

Додамо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

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