Синці та подряпини на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини

Правоохоронці розпочали розслідування.

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У Києві вихователя дитсадка підозрюють у побитті дитини. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що інцидент стався у Голосіївському районі Києва.

До поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька завдала тілесних ушкоджень їхній доньці. Батьки виявили на шиї дитини синці та подряпини.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу. Залучені також співробітники ювенальної поліції.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація, слідство триває.

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