Ердоган звинуватив Ізраїль в нападі по лікарні у Газі, де загинули сотні людей

Громадянам Ізраїлю, які перебувають у Туреччині, було рекомендовано якнайшвидше покинути країну.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував удар по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Газа. В нападі він звинуватив Ізраїль.

«Удар по лікарні, в якій знаходяться жінки, діти і ні в чому не винні мирні жителі - останній приклад ізраїльських атак, які зневажають найпростіші людські цінності. Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити це безпрецедентне злодіяння в Газі», - написав Ердоган у соцмережі Х.

Разом з цим громадянам Ізраїлю, які перебувають у Туреччині, було рекомендовано якнайшвидше покинути країну. Таку рекомендацію поширила Рада національної безпеки Ізраїлю. Про це повідомляє Ynet.

«У світлі посилення терористичних загроз щодо ізраїльтян за кордоном, попередження про поїздки до Туреччини було підвищено до найвищого рівня — 4-го. Усі ізраїльтяни, які перебувають у Туреччині, повинні виїхати якнайшвидше», — йдеться в повідомленні ізраїльської Нацради.

Раніше ми писали, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Також напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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