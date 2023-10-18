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Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

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  1. У світі

Ердоган звинуватив Ізраїль в нападі по лікарні у Газі, де загинули сотні людей

09:45, 18 жовтня 2023
Громадянам Ізраїлю, які перебувають у Туреччині, було рекомендовано якнайшвидше покинути країну.
Ердоган звинуватив Ізраїль в нападі по лікарні у Газі, де загинули сотні людей
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував удар по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Газа. В нападі він звинуватив Ізраїль.

«Удар по лікарні, в якій знаходяться жінки, діти і ні в чому не винні мирні жителі - останній приклад ізраїльських атак, які зневажають найпростіші людські цінності. Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити це безпрецедентне злодіяння в Газі», - написав Ердоган у соцмережі Х.

Разом з цим громадянам Ізраїлю, які перебувають у Туреччині, було рекомендовано якнайшвидше покинути країну. Таку рекомендацію поширила Рада національної безпеки Ізраїлю. Про це повідомляє Ynet.

«У світлі посилення терористичних загроз щодо ізраїльтян за кордоном, попередження про поїздки до Туреччини було підвищено до найвищого рівня — 4-го. Усі ізраїльтяни, які перебувають у Туреччині, повинні виїхати якнайшвидше», — йдеться в повідомленні ізраїльської Нацради.

Раніше ми писали, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Також напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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