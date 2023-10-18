Эрдоган обвинил Израиль в нападении на больницу в Газе, где погибли сотни человек

Находящимся в Турции гражданам Израиля было рекомендовано как можно быстрее покинуть страну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа. В нападении он обвинил Израиль.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители – последний пример израильских атак, попирающих простейшие человеческие ценности. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», - написал Эрдоган в соцсети Х.

Вместе с этим находящимся в Турции гражданам Израиля было рекомендовано как можно быстрее покинуть страну. Такую рекомендацию распространил Совет национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает Ynet.

«В свете усиления террористических угроз по отношению к израильтянам за границей, предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все находящиеся в Турции израильтяне должны уехать как можно быстрее», — говорится в сообщении израильского Нацсовета.

Ранее мы писали, что в секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

Также нападение на больницу Газы «беспрецедентен» по масштабу: мировое сообщество осудило атаку.

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