Напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку

Цей удар вже охрестили найбільш кривавим інцидентом у Газі від початку Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, що почався 7 жовтня.

Фото: REUTERS

У вівторок ввечері, 17 жовтня, в секторі Гази ракета влучила по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок чого загинуло щонайменше 500 людей.

ХАМАС звинуватив у інциденті армію Ізраїлю і закликав мусульман усього світу виходити на протести. Ізраїль же за підсумками власного розслідування заявив, що відповідальність за удар по лікарні несе ісламістське терористичне угруповання «Ісламський джихад».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удар, завданий сьогодні ввечері по англіканській єпископальній лікарні Аль-Ахлі в секторі Газа і забрав життя сотень людей, включаючи дітей.

«Генеральний секретар висловлює щирі співчуття сім'ям жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Він наголошує, що лікарні, клініки, медичний персонал та приміщення ООН недвозначно захищені міжнародним правом», – йдеться у заяві, з якою від імені голови ООН виступив його прес-секретар.

Всесвітня організація охорони здоров'я рішуче засудила удар по лікарні Аль-Ахлі. Вона продовжувала функціонувати, у ній ховалися пацієнти, медичні працівники, а також вимушені переселенці.

Лікарня була однією з 20 на півночі сектора Газа, які отримали наказ про евакуацію від ізраїльських військових. Однак наказ було неможливо виконати, враховуючи поточну нестабільну ситуацію, критичний стан багатьох пацієнтів, а також нестачу машин швидкої допомоги, персоналу, лікарняних ліжок та альтернативних укриттів для переміщених осіб.

«ВООЗ закликає до негайного активного захисту цивільного населення та системи охорони здоров'я. Наказ про евакуацію має бути скасовано. Необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, а це означає, що система охорони здоров'я має активно захищатися і за жодних умов не повинна ставати об'єктом нападу», – йдеться у заяві ВООЗ.

Удар по лікарні засудили у Фонді ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

«Напади на громадянське населення та громадянську інфраструктуру мають припинитися, а медичні установи ніколи не повинні ставати мішенню», – заявило агентство на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) також виступив із засудженням удару по лікарні Аль-Ахлі.

«Ми закликаємо до захисту всіх цивільних осіб, включаючи дітей, та інфраструктури, на яку вони покладаються. Нам потрібне негайне припинення вогню та гуманітарний доступ», – сказали в ЮНІСЕФ.

«Я не знаходжу слів, – сказав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, коментуючи удар по лікарні у Газі. – Сьогодні вночі сотні людей було вбито внаслідок масованого удару по арабській лікарні Аль-Ахлі у місті Газа, зокрема пацієнти, медичні працівники та сім'ї, які шукали притулку у лікарні та навколо неї. І знову постраждали найвразливіші. Це абсолютно неприйнятно».

Він також зазначив, що щонайменше шістьох людей було вбито сьогодні вдень внаслідок удару по школі БАПОР у таборі біженців Аль-Магазі в центральній частині Гази. Школа служила притулком для приблизно 4000 чоловік.

«Лікарні недоторканні, – наголосив Тюрк. – І вони мають бути захищені за будь-яку ціну».

Він закликав негайно припинити насильство.

«Усі держави, які мають вплив на цю ситуацію, мають зробити все, що в їх силах, щоб покласти край цьому жаху, – додав Верховний комісар. – Громадянське населення має бути захищене, а гуманітарна допомога має бути доставлена у терміновому порядку. Винні мають бути притягнуті до відповідальності».

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