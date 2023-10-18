Нападение на больницу Газы «беспрецедентен» по масштабу: мировое сообщество осудило атаку

Этот удар уже окрестили самым кровавым инцидентом в Газе с начала начавшегося 7 октября Израильско-Палестинского конфликта.

Фото: REUTERS

Во вторник вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала в больницу Аль-Ахли, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек.

ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты. Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистскую террористическую группировку Исламский джихад.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар, нанесенный сегодня вечером по англиканской епископальной больнице Аль-Ахли в секторе Газа и унесший жизни сотен человек, включая детей.

«Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым. Он подчеркивает, что больницы, клиники, медицинский персонал и помещения ООН недвусмысленно защищены международным правом», – говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решительно осудила удар по больнице Аль-Ахли. Она продолжала функционировать, в ней укрывались пациенты, медицинские работники, а также вынужденные переселенцы.

Больница была одной из 20 на севере сектора Газа, получивших приказ об эвакуации от израильских военных. Однако приказ было невозможно выполнить, учитывая текущую нестабильную ситуацию, критическое состояние многих пациентов, а также нехватку машин скорой помощи, персонала, больничных коек и альтернативных укрытий для перемещенных лиц.

«ВОЗ призывает к немедленной активной защите гражданского населения и системы здравоохранения. Приказ об эвакуации должен быть отменен. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право, а это означает, что система здравоохранение должна активно защищаться и ни при каких условиях не должна становиться объектом нападения», – говорится в заявлении ВОЗ.

Удар по больнице осудили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, а медицинские учреждения никогда не должны становиться мишенью», – заявило агентство на своей странице в социальной сети X.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также выступил с осуждением удара по больнице Аль-Ахли.

«Мы призываем к защите всех гражданских лиц, включая детей, и инфраструктуры, на которую они полагаются. Нам нужно немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ», – сказали в ЮНИСЕФ.

«Я не нахожу слов, – сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комментируя удар по больнице в Газе. – Сегодня ночью сотни людей были убиты в результате массированного удара по арабской больнице Аль-Ахли в городе Газа, в том числе пациенты, медицинские работники и семьи, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. И снова пострадали самые уязвимые. Это абсолютно неприемлемо».

Он также отметил, что по меньшей мере шесть человек были убиты сегодня днем в результате удара по школе БАПОР в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части Газы. Школа служила убежищем для примерно 4000 человек.

«Больницы неприкосновенны, – подчеркнул Тюрк. – И они должны быть защищены любой ценой».

Он призвал немедленно прекратить насилие.

«Все государства, обладающие влиянием на эту ситуации, должны сделать все, что в их силах, чтобы положить конец этому ужасу, – добавил Верховный комиссар. – Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь должна быть доставлена в срочном порядке. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

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