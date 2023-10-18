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У Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей, фото і відео

08:01, 18 жовтня 2023
Ізраїль заявив, що ракета бойовиків ХАМАСу вибухнула у повітрі та впала на госпіталь.
У Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей, фото і відео
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У ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа. Щонайменше 500 людей загинули. Про це повідомляє Times Of Israel.

Водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що у вівторок Ізраїль авіаударом влучив у лікарню Газа, переповнену пораненими. Відомство повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей, ще сотні перебувають під завалами. Водночас за повідомленнями палестинського МОЗ, у лікарні загинули щонайменше 200 людей.

Речник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Увечері ЦАХАЛ звинуватив у запуску ракети палестинське угруповання "Ісламський Джихад".

Ізраїльський телеканал «i24» повідомив, що це міг бути наслідок невдалого запуску ракети зі сторони ХАМАСу.

Такої ж думки OSINT-аналітики, які припускають, що на кадрах із Гази, наймовірніше, приземлення ракети ХАМАС, а не наслідки авіаційного удару ЦАХАЛ.

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю публікує запис із трансляції телеканалу Al Jazeera, який задокументував момент, «коли «Ісламський джихад» запустив ракету, що дала осічку і влучила в лікарню в Газі».

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