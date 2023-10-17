Зеленський доручив розширити повноваження Конгресу місцевих та регіональних влад

Роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань – і щодо соціальної сфери, і щодо звʼязку, і щодо створення робочих місць, сказав Президент.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів нараду з Конгресом місцевих та регіональних влад України.

За його словами, Конгрес є важливим і результативним майданчиком прямої комунікації з громадами та розв'язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою.

"Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими. Але, звичайно, роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань – і щодо соціальної сфери, і щодо звʼязку, і щодо створення робочих місць, і щодо багатьох-багатьох інших речей, які важливі людям по всій країні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у сьогоднішньому зверненні Президент підтвердив застосування ATACMS в Україні.

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